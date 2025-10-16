При упоминании крылатой ракеты Tomahawk часто называют разную дальность её полёта. Нередко утверждают, что она достигает 2500 км, однако на деле это не так, пишет Defense Express.

Согласно данным издания, современные версии Tomahawk имеют дальность около 1600 км. Путаница возникла из-за множества модификаций: ракета стоит на вооружении с 1983 года.

Актуальная версия — Tomahawk Block V (2021 г.), предыдущие — Block IV (2006 г.) и Block III (1993 г.). Дальность 2500 км имели только ранние варианты TLAM-N и Block II TLAM-A с ядерной боеголовкой W80 весом около 130 кг. После снятия ядерных Tomahawk с вооружения в 2010 году все версии переведены в неядерный формат.

Block III имела дальность 1700 км, Block IV — около 1600 км, но получила возможность перепрограммирования в полёте. У Block V две подверсии: Vb — для наземных целей (1600 км) и Va — для морских.

Если США решат передать Украине Tomahawk, это, вероятно, будут версии с дальностью 1600–1700 км.