Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры между Арменией и США по проекту «Маршрут Трампа» (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении) временно замедлились из-за международных событий.

«8 августа мы достигли соглашения с Соединёнными Штатами в Вашингтоне. Затем началась напряжённая ситуация вокруг Украины и Ближнего Востока, в которой президент Дональд Трамп и его администрация принимают непосредственное участие. Над проектом TRIPP работает та же команда, поэтому эти обстоятельства, безусловно, влияют на скорость процесса», — заявил Пашинян.

По его словам, на данном этапе проект находится в стадии разработки содержательной части.

«Сейчас мы занимаемся формированием контента проекта. На столе лежат различные компоненты, которые предстоит объединить в единый документ. Это нормальный рабочий процесс для любого крупного проекта», — добавил глава правительства.