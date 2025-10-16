С 17 октября начнет действовать новый экспресс-маршрут E2, который обеспечит быстрые и комфортные поездки жителей города Хырдалан в направлении станции метро «20 Января» в Баку.

Как сообщили в AYNA, автобусы будут курсировать по маршруту: Хырдалан — Управление водоканала Абшеронского района — жилые комплексы AAAF и «Kristal Abşeron» — Центр культуры Абшеронского района- средняя школа №11 — ст. метро «20 Января» — ул. Ровшана Джафарова (кольцо 3-го микрорайона).

Движение автобусов будет осуществляться с 06:00 до 23:00 с интервалом 8–10 минут. Оплата проезда — только в безналичной форме, стоимость — 0,60 маната.