По турецким социальным сетям распространилось видео, на котором с дрона снята вилла российского олигарха Романа Абрамовича в Стамбуле после ремонта.

Сообщается, что роскошная вилла в районе Ускюдар на берегу Босфора ранее принадлежала скандально известному проповеднику и лидеру секты Аднану Октару.

Площадь участка составляет 9600 м², жилая зона — около 2000 м², на территории расположены два здания и большой бассейн.

Сделка по покупке виллы, по данным СМИ, состоялась в 2023 году, вскоре после того, как Роман Абрамович окончательно перебрался в Турцию из Лондона.

После покупки в поместье началась масштабная реставрация, которая уже завершена. Новый владелец получил разрешение на строительство вертолётной площадки.

Вилла расположена в одном из самых престижных и зелёных районов Стамбула, с видом на оба моста через Босфор.

Ранее здесь проходили проверки после жалоб на незаконные строительные работы, но сейчас объект полностью приведён в порядок.