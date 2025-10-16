В адрес бывшего главы Администрации президента и экс-президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева — человека, увязшего в политических интригах, заговорах и закулисных играх, погубивших не одну карьеру, — продолжают поступать всё новые обвинения.

Несколько дней назад, напомним, Сабаильский районный суд города Баку вынес решение по уголовному делу в отношении Мехтиева. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца. Ему предъявлены обвинения в действиях, направленных на захват власти (ст. 278), государственной измене (ст. 274) и фиктивном предпринимательстве (ст. 193).

Это громкое дело побудило многих заговорить о преступлениях, к которым мог быть причастен Рамиз Энверович. Одним из тех, кто во всеуслышание заявил о своей неприязни к нему, стал общественный деятель, руководитель Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз. О своём случае он написал на своей странице в Facebook.

«Зло, которое Рамиз Мехтиев причинил мне, возможно, было каплей в море…

20 лет назад, в это же время, в 2005 году, мы проводили в Балакене предвыборную кампанию в парламент. У меня были очень высокие шансы быть избранным депутатом. Всё шло замечательно. Моим главным конкурентом была Рабийят Асланова — её считали самым близким человеком Рамиза Мехтиева. Хотя мне предлагали снять свою кандидатуру, я отказался. Эта женщина, которая изначально избиралась с этой территории, даже не встречалась с избирателями.

Незадолго до выборов те, кто проводил опрос ОБСЕ и ПА, поздравили меня с предстоящим избранием. Вскоре стало известно, что Рамиз Мехтиев вызвал в Баку главу исполнительной власти района. До выборов оставалось всего несколько дней, но всё изменилось, как только глава вернулся из Баку. В районе возникла серьёзная напряжённость. Полагая, что моё участие в выборах может привести к нежелательным последствиям, окружная избирательная комиссия по указанию сверху сняла мою кандидатуру. Формальным поводом стало то, что некоторые из моих представителей якобы злоупотребили доверием избирателей. Меня вызвали в Верховный суд, и моя кандидатура была снята с выборов на заседании, продолжавшемся всего пять минут», — написал Гюндюз.

Он добавил, что вопреки воле десятков тысяч избирателей Балакенского района Рабийят Асланова — сын (Эльнур Асланов — прим. Minval Politika) которой в то время также был помощником Рамиза Мехтиева — снова получила депутатский мандат. Таким образом, Осман Гюндюз не смог стать депутатом, а его избиратели лишились права выбора.

«Похоже, теперь Рамизу Мехтиевy пора ответить за все эти несправедливости, беззаконие и мошенничество. Уверен, что моя предвыборная команда, те, кто нас поддерживал, и все избиратели Балакена рады, что, пусть и поздно, но справедливость всё же восторжествовала», — подытожил Осман Гюндюз.