В ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области Российской Федерации.

По информации Генштаба ВСУ, предприятие является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов России, ранее функционировавшим под названием «Крекинг», и входит в структуру компании «Роснефть».

Объём переработки нефти на заводе по данным на 2020 год составлял 7,2 млн тонн, в 2023 году — 4,8 млн тонн. Завод также задействован в обеспечении потребностей вооружённых сил России.

Отмечается, что это уже второй удар по объекту. Предыдущая операция ССО была проведена ровно месяц назад, 16 сентября 2025 года.