Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в нашей стране Мариан де Йонг.

Посол вручил верительные грамоты главе государства.

Президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших перспектив сотрудничества между нашими странами. Вспомнив о своей встрече с премьер-министром Нидерландов Диком Щецином в Копенгагене, Ильхам Алиев подчеркнул, что в ходе этой встречи обсуждались различные аспекты партнёрства и была достигнута договорённость об укреплении сотрудничества во многих областях. Отметив, что в настоящее время голландские компании работают в нашей стране в различных направлениях, глава государства выразил надежду, что в будущем их число увеличится.

Выразив благодарность за прием, посол передал главе государства приветствие короля Нидерландов Виллема-Александра.

Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и просил передать его приветствия Королю и премьер-министру Нидерландов.

Мариан де Йонг заявила, что ее страна намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах, подчеркнув уверенность в том, что это будет взаимовыгодным.