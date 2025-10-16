В Карабахе более 1 700 семей переселены в новые квартиры.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA) Ферман Курбанлы, выступая на III Национальном Градостроительном Форуме, проходящем в Ханкенди.

По его словам, реализуемые в Карабахе жилищные проекты являются одним из ключевых направлений процесса «Большого возвращения».

«Мы успешно завершили три проекта в Карабахском регионе. В общей сложности более 1 700 семей переселены в новые квартиры в Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском районах», — отметил он.

Ф. Курбанлы добавил, что в рамках проектов создаётся не только жилой фонд, но и социальная инфраструктура: «Начато строительство 22 социальных объектов, 16 из которых уже сданы в эксплуатацию — это 5 школ, 9 детских садов и 2 медицинских учреждения».

Он также подчеркнул, что за последние 9 лет Агентство реализовало в общей сложности 18 проектов, из которых по 8 проектам полностью завершено строительство 12 тысяч квартир. В настоящее время строительство продолжается по 4 проектам, ещё 3 находятся на стадии проектирования.