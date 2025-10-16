В Баку пассажиры электричек, в случае опоздания на работу из-за задержки поездов, могут получить на вокзале справку для предоставления на работе.

Об этом сообщает ЗАО «Азербайджанские железные работы».

«Уважаемые пассажиры, из-за технических неисправностей, погодных условий или чрезвычайных ситуаций возможны задержки поездов. Если вы опоздали на работу по причине задержки поезда, вы можете обратиться к дежурному на вокзале и получить справку для предоставления на работе», — говорится в заявлении «Азербайджанских железных дорог».