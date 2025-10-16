Главари афганского филиала террористической организации ИГИЛ «Вилаят Хорасан» намерены установить контроль над северными районами Афганистана и выйти к границам СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, боевики активизировали интернет-пропаганду на таджикском, кыргызском, узбекском и казахском языках, ведут вербовку на месте и при поддержке иностранных спецслужб расширяют сеть лагерей подготовки.

Бортников подчеркнул, что усиление «Вилаята Хорасан» выгодно внешним силам для подрыва власти талибов и создания очага террористической угрозы у южных рубежей СНГ.