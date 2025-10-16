Находящемуся под домашним арестом экс-руководителю Администрации президента Рамизу Мехтиеву стало плохо вчера вечером после того, что он прочитал о себе в СМИ.

Как пишет Modern.az со ссылкой на близкое окружение Мехтиева, ему даже вызвали врачей. При осмотре было установлено, что у академика нарушена нервная система из-за напряжения и стресса, а также значительно повысилось кровяное давление.

87-летнего Рамиза Мехтиева особо разозлило то, что некоторые люди, которых он когда-то продвигал на должности, предоставлял депутатские мандаты и наделял влиянием, теперь выступают против него в СМИ. Эта ситуация сильно повлияла на моральное состояние академика, который не ожидал, что его ставленники так быстро отвернутся от него.