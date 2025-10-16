Будапешт не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов, если в результате возможных ответных мер Москвы возникнет угроза интересам венгерских компаний.

Об этом сообщил в интервью журналу Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, конечно, не поддержу этого, поскольку это означает, что Венгрия понесет потери», — сказал глава правительства.