Прогнозируется, что дефицит государственного бюджета Азербайджана в 2026 году составит 2,3% ВВП, а к 2029 году снизится до 2%. Эти данные отражены в документе «Среднесрочная бюджетная рамка на 2026–2029 годы», подготовленном Министерством финансов.

Предельный размер дефицита государственного бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3 094,6 млн манатов, а в последующие три года — 3 127,5 млн, 3 558 млн и 3 230,2 млн манатов.

Финансирование дефицита будет обеспечиваться за счёт поступлений от приватизации, внутренних и внешних заимствований, а также остатков на едином казначейском счёте. В связи с привлечением внешнего долга от международных финансовых институтов доля кредитных средств в структуре финансирования дефицита, как ожидается, возрастёт.

Согласно новой макро-фискальной рамке, внутренние и внешние заимствования будут осуществляться в рамках утверждённых лимитов. Планируется продолжить развитие внутреннего финансового рынка через выпуск государственных ценных бумаг и облигаций.

Прогнозируется, что дефицит сводного бюджета, составивший 3 870 млн манатов в 2026 году, снизится до 1 759,9 млн манатов к 2029 году.