Генеральный директор Apple Тим Кук прибыл в Шанхай, чтобы отметить предстоящий запуск iPhone Air в стране. В рамках визита он встретился с генеральным директором Pop Mart Ван Нином и создателем персонажей The Monsters Касингом Лунгом, который подарил Куку уникальную игрушку лабубу, сообщает MacRumors.

В социальной сети Weibo Кук поделился, что Лунг показал, как делает наброски своих персонажей на iPad Pro с помощью Apple Pencil. Лунг является дизайнером персонажа лабубу, который приобрел популярность по всему миру.

Во время встречи Лунг подарил Куку уникальную фигурку лабубу, выполненную по образу главы Apple. Фигурка имеет белый мех, очки, черные джинсы, синюю рубашку, кроссовки и миниатюрный iPhone 17.

Сам Кук отметил, что лабубу теперь имеет свой новый iPhone 17 Pro в цвете Cosmic Orange, а Лунг нарисовал картину, изображающую встречу Кука с лабубу. Также дизайнер поделился в Instagram селфи с Куком и более детальным обзором уникальной фигурки «Лабубу Тима Кука».