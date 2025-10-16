В 2026 году из заложенных в государственном бюджете Азербайджана 2 млрд 457,6 млн манатов расходов 1 млрд 400 млн манатов будет направлено на погашение внешнего государственного долга.

Согласно Программе среднесрочного прогнозирования расходов на ближайшие 4 года, опубликованной Министерством финансов, 940 млн манатов составят выплаты по основному долгу, а 460 млн манатов — процентные расходы.

На обслуживание внутреннего госдолга в следующем году предусмотрено 137 млн манатов на основной долг и 920,6 млн манатов на проценты. Общие прогнозируемые процентные расходы по госдолгу на 2026 год составляют 1 млрд 380,6 млн манатов.