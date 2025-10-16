Шведские власти планируют сформировать запасы продовольствия на случай войны с Россией впервые со времен Холодной войны, сообщает газета Metro.

«Мы прекрасно понимаем, что риск полной изоляции Швеции очень низок, но риск нарушения сложных цепочек поставок с серьёзными и непредсказуемыми последствиями в случае войны и конфликта, к сожалению, более вероятен», — заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Отмечается, что на создание зерновых резервов шведские власти потратят около 575 млн крон (более $60 млн). Храниться запасы будут на севере страны — в округах Вестерботтен, Норрботтен, Вестерноррланд и Ямтланд.