Делегация высших лиц Украины, включая главу офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Юлию Свириденко, встретилась с представителями военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, сообщает пресс-служба главы ОП.

«Вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и нашим послом в США Ольгой Стефанишиной встретились с представителями Lockheed Martin», — говорится в публикации.

Отметим, что корпорация Lockheed Martin занимается, в том числе, производством дальнобойных ракет Tomahawk, а также истребителей F-16.