Крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила по работе с Пентагоном, согласно которым журналисты обязаны не публиковать несанкционированные материалы, включая несекретные документы, чтобы сохранить свою аккредитацию в министерстве.

В ответ издания The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, агентства Associated Press, Reuters, Bloomberg и телеканалы Fox News, ABC, CBS, NBC, CNN пошли на конфронтацию с военным ведомством. Журналисты начали вывозить свое оборудование из пресс-центра Пентагона.

До этого министр войны США Пит Хегсет вступился за новые правила своего ведомства во время краткого выступления в Белом доме. Его выступление поддержал и президент США Дональд Трамп. Хегсет назвал новые правила военного министерства «здравым смыслом».

«Мы стараемся обеспечить соблюдение национальной безопасности, и мы гордимся этой политикой», — отметил военный министр.