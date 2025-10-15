Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, содержащие угрозы в адрес России, свидетельствуют о том, что Париж не заинтересован в поиске долгосрочных решений украинского конфликта и, напротив, стремится к его эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, Франция использует риторику о “прекращении огня” и “мирных переговорах” как прикрытие для предоставления Вооружённым силам Украины времени на восстановление и дальнейшую милитаризацию конфликта.

Дипломат отметила, что чем глубже внутренние проблемы во Франции, тем агрессивнее звучат высказывания её руководства в адрес России. Захарова напомнила, что на фоне политического кризиса в стране французские власти “пытаются отвлечь внимание граждан, возлагая ответственность за внутренние трудности на внешние силы”.

Она также подчеркнула, что антироссийская риторика Парижа стала способом компенсировать политические и экономические неудачи, а призывы к отставке президента Макрона демонстрируют масштаб недовольства внутри французского общества.