Государственный совет Франции отклонил ходатайство лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о пересмотре правовых актов, запрещающих ей участвовать в выборах. Об этом говорится в коммюнике высшей административной судебной инстанции.

«Государственный совет отклоняет ходатайство госпожи Ле Пен», — говорится в сообщении.

Члены Госсовета мотивировали своё решение тем, что удовлетворение жалобы Ле Пен требовало бы изменений действующего законодательства, что не входит в компетенцию Госсовета. «Госсовет поэтому не может передать ходатайство в следующую инстанцию — Конституционный совет», — отмечается в тексте.

Ле Пен надеялась, что через Конституционный совет — высшую инстанцию по надзору за соблюдением конституции — удастся отменить положения избирательного законодательства, противоречащие, по её мнению, конституции, до начала апелляционного пересмотра дела о парламентских ассистентах в 2026 году.

Это связано с тем, что президентские и парламентские выборы могут состояться досрочно, а действующий запрет мешает ей выдвигать свою кандидатуру и вести предвыборную борьбу.