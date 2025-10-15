85 сенаторов США готовы поддержать президента Дональда Трампа, наделив его полномочиями вводить пошлины до 500% против Китая за закупку российской нефти, сообщил глава министерства финансов США Скотт Бессент.

«85 сенаторов готовы наделить президента Трампа полномочиями устанавливать до 500% тарифов на Китай за покупку российской нефти», — отметил министр.

По его словам, глава Белого дома поручил послу США уведомить союзников в Европе о готовности Вашингтона поддержать введение пошлин против КНР за закупку нефти из России, если европейские партнеры последуют этому примеру.