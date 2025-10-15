Азербайджанцы, проживающие в Грузии, требуют исключить из учебной программы предмет «Язык этнических меньшинств» и вместо него включить «Азербайджанский язык и литература», сообщает АПА.

Петиция, размещённая на платформе change.org, будет направлена министру образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе, если соберёт необходимое количество подписей.

Автор петиции, руководитель организации «Maarif» Айгюль Исаева, заявила, что замена названия предмета на термин «язык этнических меньшинств», предложенная Министерством образования, неприемлема и нарушает право азербайджанцев — граждан Грузии — на образование.

По её словам, логично и целесообразно, чтобы предмет, связанный с родным языком и литературой азербайджанцев, назывался «Азербайджанский язык и литература», как это сделано для «Грузинского языка и литературы» в учебной программе и электронном журнале.

После сбора подписей петиция будет представлена в Министерство науки, образования и молодежи Грузии.