Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил все встречи до конца дня, включая суд, сославшись на бронхит. По данным The Times of Israel, Нетаньяху отметил, что врач советовал ему «отдохнуть несколько дней или по крайней мере сократить количество рабочих часов».

Напомним, в Израиле против него выдвинуты обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он начал давать показания в декабре 2024 года, но слушания уже неоднократно прерывались, отменялись или переносились по разным причинам.