Британия вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых в третьих странах из российской нефти, сообщили в Министерстве иностранных дел Соединённого Королевства.

Решение стало частью нового пакета санкций, направленного против российской энергетической отрасли. В документе на сайте британского правительства отмечается, что запрет призван закрыть схемы обхода существующих ограничений, когда российская нефть перерабатывалась в других странах и поступала на европейский рынок под видом «нейтрального» продукта.