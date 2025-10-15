Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные о новом российском плане военной эксплуатации территории Беларуси. Об этом глава украинского государства сообщил в своем Telegram-канале после доклада руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

По словам Зеленского, подробности пока не разглашаются, однако украинская сторона намерена предупредить партнеров, которым может угрожать реализация этого плана.

«Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать», — отметил президент.