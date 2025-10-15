Президент Сербии Александр Вучич предложил российской стороне рассмотреть возможность временной продажи сербскому правительству принадлежащих РФ долей в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) — крупнейшем энергетическом предприятии страны, находящемся под санкциями США.

Как сообщают сербские СМИ со ссылкой на газету «Вечерние новости», предложение Вучич озвучил во время встречи с российской делегацией, в которую вошли глава «Газпром нефти» Александр Дюков и заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. Президент Сербии предложил, чтобы Белград выкупил долю России и вернул её владельцам, когда международная обстановка нормализуется.

По данным издания, Москва не проявила особого интереса к такому варианту и рассматривает возможность продажи своей доли третьей стороне. В числе возможных покупателей упоминаются американские структуры.