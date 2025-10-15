Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения с Арменией, регулирующего порядок поездок и пребывания граждан двух стран. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Документ предусматривает, что граждане Казахстана и Армении смогут въезжать, выезжать, транзитно перемещаться и находиться на территории другой страны без визы до 90 суток с момента пересечения границы.

Кроме того, временно пребывающие граждане освобождаются от обязательной регистрации в компетентных органах страны пребывания в течение первых 30 календарных дней.