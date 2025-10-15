Внесены изменения в порядок подачи жалоб на нарушения прав человека в Азербайджане.

Это нашло отражение в поправках, внесенных президентом Ильхамом Алиевым в закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики».

Согласно поправке, жалобы, адресованные лицами, временно задержанными соответствующим органом исполнительной власти, будут направляться омбудсмену в течение 24 часов без прохождения цензуры.

Государственная миграционная служба осуществляет полномочия соответствующего органа исполнительной власти на основании соответствующего Указа, подписанного главой государства.