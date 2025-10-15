Министерство иностранных дел Пакистана сообщило о достижении договоренности с движением «Талибан» о временном прекращении огня сроком на 48 часов.

Как уточнили в ведомстве, перемирие вступает в силу сегодня в 18:00 по местному времени (17:00 по бакинскому).

«В течение этого периода стороны намерены вести конструктивный диалог, направленный на поиск устойчивого и позитивного решения существующих, хотя и сложных, вопросов», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

15:40 Пакистанская армия нанесла авиаудары по афганской столице Кабулу. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, взрывы произошли в районе Хайрхана Котал афганской столицы.