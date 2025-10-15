В детских садах будет внедрена система распознавания лиц. Как сообщили Minval в AzInTelecom, новый продукт – решение SIMA Access успешно прошел пилотное тестирование в двух государственных детских садах Баку. Решение использует технологию распознавания лиц для идентификации входящих в учреждение, как детей, так и взрослых, и допускает проход только для лиц, имеющих разрешение на доступ в учреждение. В дальнейшем, в зависимости от спроса, данное цифровое решение планируется внедрить и в других учреждениях.

Уже анонсировано, что система распознавания лиц может появиться в школах, что в значительной степени повлияет на посещаемость занятий в учебных заведениях. Тем самым школьники больше не смогут сбегать с уроков или подолгу не посещать занятия, так как в противном случае скопившиеся пропуски в дальнейшем могут повлиять на общее оценивание учащихся.