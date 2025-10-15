Министерство обороны Азербайджана объявило тендер на закупку 120 тонн крема для обуви для нужд Вооружённых сил на 2025 год. Общая стоимость контракта составляет 1 303 760 манатов (около 765 000 долларов США).

В объявлении говорится, что крем должен соответствовать строгим техническим требованиям: быть масляной основы, коричневого цвета с добавлением и т.д..

Отметим, что не так давно, в прошлом году, Министерство обороны приобрело 50 тонн крема для обуви по контракту с компанией BS. Industry на сумму 638 380 манатов. Таким образом, в 2025 году объём закупок увеличен в два раза, что может свидетельствовать о расширении потребностей армии в обслуживании личного состава.

Интересно, что в 2024 году закупка крема для обуви была одной из самых крупных по объёму среди тендеров Министерства обороны.