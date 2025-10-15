Мобильное приложение SİMA может не идентифицировать личность пользователя, если он перенес пластическую операцию на лицо. Разработчики рассказали Minval, что делать в случае, если граждане столкнутся с проблемой входа в систему. Этот вопрос имеет особую актуальность, учитывая большую страсть местных жителей к пластическим операциям. Надо сказать, что особой популярностью в Азербайджане пользуются ринопластика, контурная подтяжка лица и блефаропластика. Человек, перенесший все эти операции, может измениться до неузнаваемости.

По данным компании-провайдера AzInTelecom, регистрация в мобильном приложении SİMA İmza осуществляется на основе биометрических данных удостоверения личности. По этой причине требуется полное соответствие данным. Система выполняет распознавание лица на основе биометрического изображения, записанного в удостоверение личности каждого гражданина. Поскольку соотношение и симметрия основных биометрических точек лица меняются в результате эстетических операций, процесс сопоставления личности с предыдущими биометрическими данными может завершиться сбоем.

«Однако, если граждане, чьи черты лица претерпели серьёзные изменения в результате операции, обновят удостоверения личности после операции, процесс регистрации в SİMA İmza будет успешно завершён», — отметили в AzInTelecom.

SİMA — это цифровая подпись нового поколения, разработанная в Азербайджане компанией AzInTelecom. Она использует облачные технологии и биометрию (распознавание лиц) для предоставления безопасного доступа к электронным услугам без использования дополнительных физических устройств.