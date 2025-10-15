Президент Молдовы Майя Санду наградила азербайджанского дзюдоиста орденом Почета.

Как сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, награжден азербайджанский дзюдоист Адиль Османов, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр «Париж-2024».

Отмечается, что Адиль Османов был удостоен ордена Почёта за выдающиеся заслуги в развитии спорта в Молдове и высокие достижения в этой сфере.

Спортсмен поблагодарил Майю Санду за высокую награду, подчеркнув, что это признание является символом дружбы и взаимного уважения между Молдовой и Азербайджаном.

Адиль Османов является активным членом азербайджанской диаспоры и Конгресса азербайджанцев Молдовы. Он также принял участие в VI Летнем лагере молодёжи диаспоры, прошедшем в этом году в Ханкенди.