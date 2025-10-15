Именно визит Эрдогана в Вашингтон стал поворотным моментом, который заставил ХАМАС принять мир с Израилем. Об этом пишет Марио Науфал — американский предприниматель, блогер и один из самых узнаваемых голосов в мире криптоиндустрии.

За последние годы его имя всё чаще звучит не только в технологической среде, но и в политике. Его интервью с мировыми лидерами собирают миллионы просмотров, а аналитические тексты вызывают бурные дискуссии.

В своём новом посте в соцсети X Науфал обратил внимание на фигуру, способную влиять не только на регион, но и на глобальные процессы, — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению автора, именно визит турецкого лидера в Вашингтон стал моментом, изменившим ход ближневосточной дипломатии.

Автор отмечает, что, когда Эрдоган прибыл в Вашингтон, мир почти не обратил на это внимания. Всё выглядело как очередной дипломатический визит. Однако позже стало ясно: именно эта тихая поездка сняла месяцы тупика и заставила ХАМАС принять мирный план Трампа по Газе.

Автор отмечает, что в центре событий оказалась неожиданная комбинация. Эрдоган — единственный мусульманский лидер в НАТО и один из самых влиятельных политиков Ближнего Востока — всегда умел балансировать: оставаясь партнёром Запада, он при этом сохранял каналы связи с движениями вроде ХАМАС. Именно такой посредник был нужен Трампу. Его 20-пунктный план мира по Газе — с прекращением огня, выводом войск, обменом заложниками и разоружением ХАМАС — организация отвергала снова и снова.

По мнению Науфала, в этот момент за кулисами начал формироваться новый дипломатический мост. Старый союзник Трампа Том Барак, бизнесмен ливанского происхождения, через посольство Турции в Вашингтоне наладил прямое общение между президентами. Благодаря его усилиям переговоры велись без утечек и политических шоу.

Затем, как пишет автор, началось скоординированное давление. Египет, Катар и Турция действовали синхронно: послание ХАМАС было ясно — подпишите соглашение или окажетесь в полной изоляции: политической, финансовой и военной. Эрдоган подключил к переговорам своего начальника разведки и лично дал понять, что терпение Анкары на исходе.

Для ХАМАС это стало переломным моментом. Потеряв даже поддержку Турции, движение согласилось на первый этап сделки — освобождение заложников и частичное разоружение — чтобы сохранить лицо и избежать полной изоляции.

Автор подчёркивает, что именно эта тройка — влияние Трампа, авторитет Эрдогана и закулисная дипломатия Барака — обеспечила дипломатический прорыв.

Барак позже сказал:

«Связь между такими лидерами, как президент США и Эрдоган, не рождается из удобства — она куется на расстоянии и во времени. Но благодаря их выдержке народы находят новый ритм — ритм терпимости и процветания».

Науфал отмечает, что Эрдоган пошёл на риск: вызвал недовольство части своего электората, но использовал свой политический вес, чтобы не разжечь войну, а остановить её. Его способность говорить с обеими сторонами — Западом и мусульманским миром — сделала это возможным.

По мнению автора, этот мир может оказаться недолгим, но история, вероятно, запомнит ту неделю в Вашингтоне как момент, когда именно дипломатия, а не оружие, взяла верх. И в центре этого процесса стоял Эрдоган — мост между мирами, который сумел помочь закончить один из них.