Украина считает, что война с Россией продлится еще около трёх лет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

По его словам, европейские страны должны быть готовы оказывать поддержку Киеву на протяжении этого срока.

«Украинцы планируют эту войну еще на три года, что разумно. И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — сказал Сикорский.

Министр также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине крылатые ракеты Tomahawk для нанесения ударов по российской инфраструктуре.