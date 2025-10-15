В ближайшие дни планируется открытие крупного реабилитационного центра на территории площадью 3 600 кв. метров в одной из больниц, находящихся на балансе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом заявил заместитель исполнительного директора объединения Араз Насиров на II Азербайджанской конференции по медицинскому туризму, проходящей в Баку, передает Report.

«Это реабилитационный центр, в котором будет применяться множество роботизированных методов лечения», — отметил он.

Араз Насиров также напомнил о недавнем открытии оздоровительного центра в Шуше.

«У нас большие планы в сфере медицинского туризма. Мы рекомендуем государственным и частным медицинским учреждениям, а также зарубежным клиникам, работающим в Азербайджане, перенимать и внедрять иностранный опыт», — добавил он.