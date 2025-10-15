В Минюст России направлено предложение вернуть советский формат свидетельства о рождении, сообщает RT. Инициатива принадлежит депутату муниципального образования Шушары и председателю Ассоциации производителей детских товаров Михаилу Ветрову.

В обращении к министру юстиции Константину Чуйченко он отметил, что внешний вид документа играет воспитательную роль и способствует формированию патриотизма. Ветров предложил восстановить дизайн с твердым зеленым переплетом, как у советских свидетельств, чтобы подчеркнуть преемственность и усилить символическую ценность документа.