Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от запланированной встречи с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Как сообщили грузинские СМИ, такое решение было принято после того, как Валтонен 14 октября приняла участие в акции протеста у здания парламента в Тбилиси.

В заявлении правительства Грузии отмечается, что встреча отменена «в связи с участием председателя ОБСЕ в незаконном митинге и распространением ею ложной информации».

Накануне Валтонен прибыла в Грузию с официальным визитом и в ходе пребывания в Тбилиси пообщалась с участниками протестов, проходивших перед парламентом страны.