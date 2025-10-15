В Республике Алтай гражданство по упрощенной схеме получил уроженец Азербайджана Сергей Бахтин. Мужчина в сентябре подписал контракт о прохождении военной службы и, пройдя необходимые процедуры, стал гражданином России.

Начальник управления по вопросам миграции республиканского МВД Максим Польских лично вручил мужчине российский паспорт, поздравив с этим событием и пожелав достойно выполнить свой воинский долг, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Сергей Бахтин в ближайшее время отправится на войну с Украиной для прохождения службы по контракту.