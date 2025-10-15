Сегодня утром в метро поезд застрял в тоннеле между станциями «Эльмляр Академиясы» и «28 Мая».

Как сообщил Qafqazinfo пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, это произошло из-за сокращения интервала движения поездов.

«Подобные случаи наблюдаются в некоторые дни в связи с регулированием пассажиропотока. Проблема в основном фиксируется на участке “Дэрнягюль – Низами”. Когда наблюдается большое скопление пассажиров, они пересекают ограничительную линию или удерживают двери, что приводит к задержкам», — отметил Мамедов.

Он добавил, что на участке «Иншаатчылар» – «Низами», из-за уклона тоннеля, если поезд еще не покинул станцию, следующий не может начать движение.

«По этой причине на данном направлении фиксируются небольшие задержки. Чтобы это не повлияло на работу всей линии, проводятся регулировочные работы», — добавил представитель метрополитена.