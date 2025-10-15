Азербайджан и Китай подписали протокол об экспорте азербайджанского фундука и миндаля. Документ регламентирует санитарные и карантинные требования при поставках.

Соглашение заключено между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) и Главным таможенным управлением КНР во время визита азербайджанских представителей в Китай, в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Стороны также обсудили экспорт птицы, морепродуктов, черешни, яблок, хурмы и граната. Договоренности открывают новые возможности для азербайджанских производителей на китайском рынке.

В делегацию вошли руководитель аппарата AQTA Маммедрагим Наджафов и советник председателя агентства Эльхан Микаилов.