Перуанский епископ Сиро Киспе Лопес подал прошение об отставке папе Римскому Льву XIV после завершения ватиканского расследования, выявившего его тайные отношения с женщинами. Об этом сообщает Oddity Central.

51-летний священнослужитель, возглавлявший епархию в Перу, подозревается в связях с 17 женщинами. Несмотря на отрицание обвинений и заявления о «клеветнической кампании тёмных сил», Лопес подал в отставку почти на два десятилетия раньше установленного возраста выхода католических епископов на покой.

СМИ отмечают, что история стала достоянием общественности после конфликта между предполагаемыми любовницами епископа. По данным источников, одна из них — монахиня — из ревности раскрыла его отношения с другой женщиной, что вызвало масштабный скандал.

Представленные доказательства, включая фотографии, переписку и свидетельства очевидцев, вынудили Лопеса уйти в отставку, несмотря на его публичные отрицания.