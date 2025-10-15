Американский миллиардер Илон Маск заявил, что биткоин обладает уникальной ценностью, поскольку основан на энергии, в отличие от фиатных валют, которые правительства могут бесконтрольно печатать. Об этом он написал в социальной сети X.

Заявление Маска стало ответом на публикацию, где говорилось, что правительства финансируют «гонку вооружений в сфере искусственного интеллекта» за счёт бесконечной эмиссии денег, что приводит к росту цен на золото, серебро и биткоин.

Пользователь под псевдонимом zerohedge заметил: «Но энергию напечатать нельзя». Маск согласился, ответив:

«Верно. Именно поэтому биткоин основан на энергии: вы можете выпускать фальшивые фиатные валюты — и каждое правительство в истории это делало, — но подделать энергию невозможно».

Эксперты отмечают, что майнинг биткоина требует значительных объёмов электроэнергии, обеспечивая безопасность сети и выпуск новых монет.