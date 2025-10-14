На 80-й сессии Генассамблеи ООН, в рамках заседания комитета по преступлениям против человечности, выступил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Талех Алиев.
Он отметил, что преступления против человечности считаются одними из самых серьёзных нарушений международного права, и подчеркнул, что предотвращение и наказание за эти преступления — общая ответственность всего международного сообщества.
«Азербайджан высоко оценивает работу Комиссии международного права в направлении разработки конвенции о предупреждении и наказании преступлений против человечности. Мы поддерживаем создание единой и всеобъемлющей правовой базы в этой области», — заявил Т.Алиев.
Он также добавил, что Азербайджан продолжит вносить вклад в защиту прав человека и международного гуманитарного права.
In its statement on agenda item 81 “Crimes against humanity” at the Sixth Committee, Azerbaijan emphasized that the prohibition of these crimes is a peremptory norm requiring that States investigate, prosecute and punish the perpetrators, and highlighted that any new normative… pic.twitter.com/viU2owi2i1
— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) October 14, 2025