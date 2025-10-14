Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 октября, заявил, что рассматривает возможность введения пошлин против Испании, обвинив Мадрид в отказе повысить оборонные расходы до 5%.

«Я крайне недоволен Испанией. Я думал даже о введении торгового наказания через пошлины — и, возможно, сделаю это», — сказал Трамп на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Американский лидер подчеркнул, что Испания пользуется защитой НАТО, однако «поступает плохо» по отношению к альянсу, не выполняя обязательства по военным расходам.

