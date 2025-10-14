Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые выпал из топ-50 самых популярных политиков страны, сообщает журнал Paris Match.

По данным опроса IFOP-Fiducial, проведённого среди 1000 совершеннолетних французов, 78% респондентов отрицательно оценивают работу Макрона. Месяцем ранее этот показатель составлял 70%.

«Это рекорд. Недовольство остаётся, но люди уже просто ничего не понимают», — заявил генеральный директор IFOP Фредерик Даби. В результате глава государства занял 51-е место в рейтинге, уступив 50-ю позицию ушедшему в сентябре в отставку премьер-министру Франсуа Байру.

Журнал отмечает, что предшественники Макрона — Франсуа Олланд и Николя Саркози — никогда не опускались ниже 43-го места.