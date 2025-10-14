Азербайджан играет ключевую роль в реализации Международного транспортного коридора «Север-Юг», вложив значительные инвестиции в строительство современной дорожной сети, транспортных узлов и железных дорог.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук во время осмотра Южного грузового терминала и железнодорожной линии Решт-Астара в иранской Астаре.

По его словам, коридор «Север-Юг» должен быть максимально удобным для водителей, перевозчиков, экспортеров и импортеров, чтобы увеличить объем грузоперевозок.

«Если мы планируем довести объем перевозимых по коридору грузов до 15 млн тонн к 2030 году, необходимо создать соответствующие возможности. Азербайджан проделал большую работу в этом направлении. Россия и Иран завершат и совместно введут в эксплуатацию участок железной дороги Решт-Астара. На российско-азербайджанской границе контрольные операции эффективно осуществляются, создан электронный документооборот. Важно добиться того же со стороны Ирана. Сегодня большинство грузовиков, стоящих в очереди для въезда из Ирана в Азербайджан, являются российскими, что положительно с точки зрения экономико-торговых связей между странами», — подчеркнул Оверчук.

По его мнению, после завершения строительства железной дороги Решт-Астара объемы перевозок по коридору еще больше возрастут, что принесет экономическую выгоду России, Азербайджану и Ирану.