Украина способна победить в конфликте с Россией без участия иностранных войск. Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVP.

«Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность», — отметил он, обращаясь к западным партнёрам.

По словам Порошенко, устойчивую ситуацию в Европе невозможно обеспечить без членства Украины в НАТО. Он подчеркнул, что вступление Киева в альянс стало «ключевым вопросом» для безопасности континента.

«Держите двери НАТО открытыми для Украины», — обратился к странам Запада бывший президент.