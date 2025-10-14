В Киеве частично пропало электричество в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным ведомства, проблема возникла на одном из энергообъектов из-за перегрузки сети. Сейчас специалисты работают над восстановлением энергоснабжения.

Из-за перебоев на некоторых станциях метро кратковременно снизилось напряжение, после чего система автоматически перешла на резервное питание. Перерыв длился около минуты. В настоящее время все станции работают в штатном режиме, метрополитен функционирует без ограничений.

Отметим, что мэр города Кличко призвал жителей готовиться к непростой зиме.