Сегодня около 19:30 на участке Говлар–Товуз произошёл трагический инцидент — под поезд попал человек.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», во время движения состава человек внезапно вышел на пути. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

«Попытавшийся перейти железнодорожные пути в запрещённом месте человек скончался», — говорится в сообщении АЖД.

В компании вновь обратились к гражданам с призывом переходить пути только в установленных местах и соблюдать правила безопасности, напомнив, что нарушение этих правил влечёт административную ответственность.